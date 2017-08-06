Сирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей Ракки

6 августа 2017, 10:44 Комментарии

Авиация возглавляемой США международной коалиции разбомбила несколько жилых кварталов Ракки, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

В результате авиаударов погибли 43 человека, еще несколько горожан ранены. Отмечается, что нанесен значительный материальный ущерб.

Ранее 5 августа зампредседателя местного отделения сирийского общества Красного Полумесяца Дина аль-Асаад сообщила, что самолеты международной коалиции нанесли удар по больнице в Ракке. По данным аль-Асаад, использовались боеприпасы, снаряженные белым фосфором.