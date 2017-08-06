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Сирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей Ракки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364368_si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441362-ru.html

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6 августа 2017, 10:44       Комментарии

Авиация возглавляемой США международной коалиции разбомбила несколько жилых кварталов Ракки, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.
В результате авиаударов погибли 43 человека, еще несколько горожан ранены. Отмечается, что нанесен значительный материальный ущерб.
Ранее 5 августа зампредседателя местного отделения сирийского общества Красного Полумесяца Дина аль-Асаад сообщила, что самолеты международной коалиции нанесли удар по больнице в Ракке. По данным аль-Асаад, использовались боеприпасы, снаряженные белым фосфором.

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