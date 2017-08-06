Парламентарии хотят разрешить директорам школ и больниц быть депутатами

6 августа 2017, 10:18 Комментарии

4 - 5 августа состоялось первое заседание обновленного состава рабочей группы по совершенствованию избирательной системы Кыргызстана, созданной в соответствии с указом президента "О мерах по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики" от 22 мая 2013 года УП № 109.

Рабочая группа под председательством первого заместителя руководителя Аппарата президента А.К. Мадумарова рассмотрела вопросы разработки Стратегии реформы избирательной системы, пакет законопроектов, направленных на усиление борьбы с подкупом избирателей, а также на создание системы сдержек для воспрепятствования попыткам срыва заседаний местных кенешей.

В качестве первоначальных шагов по разработке Стратегии реформы избирательной системы рабочая группа наметила график своей работы, общие вопросы структуры и содержания Стратегии.

Вынесенный на рассмотрение законопроект по борьбе с подкупом избирателей в части перевода уголовных дел из категории дел частного обвинения в категорию дел частно-публичного обвинения было одобрен и рекомендован к внесению в Жогорку Кенеш. Одновременно с этим законопроектом Рабочей группой будут разработаны и рассмотрены законопроекты о поправках в конституционный Закон "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", а также Закон "О выборах депутатов местных кенешей", которые призваны уточнить последствия для кандидатов на выборные должности за подкуп избирателей.

Законопроект по борьбе с воспрепятствованием нормальной работе местных кенешей в виде срывов заседаний кенеша, приводящих в последующем к роспуску кенешей, были признаны актуальными, но подлежащими доработке с учетом имеющегося в Жогорку Кенеше законопроекта, вводящего прямые выборы глав айыл окмоту и мэров городов районного и областного значения. Решение об инициации данных законопроектов после их доработки будет вынесено на следующем заседании рабочей группы.

Кроме того, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, являющиеся членами рабочей группы выразили намерение внести в парламент законопроект об исключении из закона "О статусе депутата местного кенеша" норм, запрещающих директорам средних школ и руководителям медицинских учреждений быть депутатами местных кенешей.

На заседании рабочей группы были также заслушаны представители Европейского Союза Мартин Карлсон и Светлана Анисимова, которые высказали поддержку Европейского Союза и Венецианской комиссии "За демократию через право" усилиям Рабочей группы в рамках реализации программы "Укрепление демократии через реформу избирательной системы".

Следующее заседание рабочей группы намечено на конец августа 2017 года.