Возле здания Рейхстага задержали зигующих китайцев

6 августа 2017, 10:29 Комментарии

Полиция Берлина задержала в центре города двух китайских туристов, демонстрировавших нацистские приветствия возле здания немецкого парламента. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает Reuters.

Как отмечается, мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Рейхстага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.

Туристов из Поднебесной обвинили в "использовании символики запрещенных организаций". Они были отпущены после выплаты залога в 500 евро за каждого.

Параграф 86а Уголовного кодекса Германии запрещает использование на территории ФРГ нацистской символики, включая флаги и гербы Третьего Рейха, а также формы приветствия национал-социалистического режима, существовавшего в Германии в 1933-1945 годах.