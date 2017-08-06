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Сирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей РаккиСирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей РаккиПарламентарии хотят разрешить директорам школ и больниц быть депутатамиПарламентарии хотят разрешить директорам школ и больниц быть депутатами

Возле здания Рейхстага задержали зигующих китайцев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364367_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441360-ru.html

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6 августа 2017, 10:29       Комментарии

Полиция Берлина задержала в центре города двух китайских туристов, демонстрировавших нацистские приветствия возле здания немецкого парламента. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает Reuters.
Как отмечается, мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Рейхстага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.
Туристов из Поднебесной обвинили в "использовании символики запрещенных организаций". Они были отпущены после выплаты залога в 500 евро за каждого.
Параграф 86а Уголовного кодекса Германии запрещает использование на территории ФРГ нацистской символики, включая флаги и гербы Третьего Рейха, а также формы приветствия национал-социалистического режима, существовавшего в Германии в 1933-1945 годах.

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