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Борец Акжол Махмудов завоевал серебро чемпионата мира среди молодежи

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364365_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441359-ru.html

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6 августа 2017, 10:02       Комментарии

В Тампере (Финляндия) продолжается чемпионат мира по борьбе среди молодежи. В рамках пятого дня разыгрывались первые четыре комплекта медалей по греко-римской борьбе.
Как сообщает Объединенный мир борьбы, в этот день свои силы проверили трое кыргызстанцев, среди которых отличился Акжол Махмудов, выступающий в весовой категории до 74 кг.
Свою стартовую схватку на стадии 1/16 финала он провел с Пер-Андресом Куре, и справился без особого труда, прижав лопатки соперника к ковру (туше). Затем на стадии 1/8 финала также добился победы досрочно, над Саджаем Саджаем из Индии.
В четвертьфинальных состязаниях Махмудов провел схватку с иранцем Мохаммадом Шобри Нейази и в упорной борьбе одолел его, а затем в борьбе за выход в финал нанес поражение представителю Турции Али Осману Эрбаю со счетом 7:1.
Однако, в финальном поединке уступил Камалу Амиру Бею из США (11:16) и стал серебряным призером состязаний.
Отметим, оставшиеся двое - Турат Кыдырбек уулу и Нузупбек Топчубаев, уступив стартовые схватки, выбыли из чемпионата.
Напомним, медаль Махмудова четвертая в копилке сборной Кыргызстана, ранее по вольной борьбе Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзу, также по женской борьбе у кыргызстанцев две медали - третье место заняла Мээрим Джуманазарова и золото завоевала Айпери Медет кызы. Тем самым, она принесла первое золото чемпионата мира в истории женской борьбы Кыргызстана.

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