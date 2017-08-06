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Борец Акжол Махмудов завоевал серебро чемпионата мира среди молодежиБорец Акжол Махмудов завоевал серебро чемпионата мира среди молодежи

Правительство планирует потратить 10,7 млн сомов на систему "Тундук"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441358-ru.html

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6 августа 2017, 10:04       Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Правительство Кыргызстана планирует направить 10,7 миллиона сомов на внедрение системы электронного межведомственного взаимодействия "Тундук".
Госкомитет информационных технологий и связи (ГКИТиС) вынес проект постановления кабмина на общественное обсуждение. Документ размещен на сайте правительства.
Система нужна для обмена электронными данными между госорганами, муниципалитетами и органами местной власти в регионах. Она позволит получать данные, необходимые для оказания государственных услуг, с минимальными затратами времени на поиск, обработку и отправку информации в электронной форме. Проект внедряется в рамках реализации программы электронного управления ("Электронное правительство").
Ранее началась реализация пилотного проекта в сотрудничестве с Академией электронного управления Эстонии. Госслужащих из Кыргызстана обучили в этой балтийской стране "электронному взаимодействию" по техническим, юридическим и организационным вопросам.
В пилотном режиме систему внедряли в Министерстве труда и социального развития, Центральном казначействе Минфина, Министерстве экономики, Департаменте лекарственного обеспечения при Минздраве, Социальном фонде, а также в регистрационной, таможенной и налоговой службах.
Теперь планируется подключить к системе все госструктуры. На это ГКИТиС запросил из республиканского бюджета 10 миллионов 750 тысяч сомов.
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