Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Lego отозвала 129 тысяч конструкторов из-за неправильного оттенка серогоLego отозвала 129 тысяч конструкторов из-за неправильного оттенка серого"Трудные" подростки из Бишкека отдохнули на Иссык-Куле"Трудные" подростки из Бишкека отдохнули на Иссык-Куле

Впервые после распада СССР в Нарыне заработал детский лагерь

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441355-ru.html

Похожие новости

В Нарыне стартовала спартакиада среди налоговиков

Как Сайкал из Нарына заставила говорить мировые СМИ о проблемах ранних браков в Кыргызстане

На Иссык-Куле детский ансамбль попал в аварию, пострадали 6 детей

Ратифицировано соглашение с Саудовским фондом развития по реконструкции детской больницы скорой помощи Бишкека

Детскую больницу полностью реконструируют. Саудовский фонд поможет в этом

6 августа 2017, 9:21       Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. В Нарынской области впервые после распада СССР открылся лагерь для детей, сообщает региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан.
Детская база отдыха расположена в местности Чар Ат-Башинского района. Сейчас здесь находятся 28 ребят из Бишкека и Нарынской области. Каждый поток будет отдыхать в лагере неделю.
© Фото / Нурзада МукашеваВ Нарынской области впервые после распада СССР заработал лагерь для детей Как рассказала вожатая Жаркын Таалайбек кызы, детей разделили на старшие и младшие отряды.
"Мы работаем над тем, чтобы разнообразить их досуг. Играем преимущественно в национальные игры, проводим экскурсии по окрестностям", - сообщила она.
Известно, что лагерь будет функционировать круглый год.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум