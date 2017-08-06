Впервые после распада СССР в Нарыне заработал детский лагерь

6 августа 2017, 9:21 Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. В Нарынской области впервые после распада СССР открылся лагерь для детей, сообщает региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан.

Детская база отдыха расположена в местности Чар Ат-Башинского района. Сейчас здесь находятся 28 ребят из Бишкека и Нарынской области. Каждый поток будет отдыхать в лагере неделю.

© Фото / Нурзада МукашеваВ Нарынской области впервые после распада СССР заработал лагерь для детей Как рассказала вожатая Жаркын Таалайбек кызы, детей разделили на старшие и младшие отряды.

"Мы работаем над тем, чтобы разнообразить их досуг. Играем преимущественно в национальные игры, проводим экскурсии по окрестностям", - сообщила она.

Известно, что лагерь будет функционировать круглый год.

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