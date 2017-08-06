"Трудные" подростки из Бишкека отдохнули на Иссык-Куле

6 августа 2017, 8:42 Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Мэрия Бишкека организовала отдых на Иссык-Куле для детей и подростков, состоящих на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Ребята отдохнули в пансионате "Алтын Булак", который находится в селе Сары-Ой. Таким образом их наградили за достижения на районных и городских соревнованиях. Всего на отдых отправились 30 детей, занявших призовые места.

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