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"Трудные" подростки из Бишкека отдохнули на Иссык-Куле

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441354-ru.html

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Драка на пляже Иссык-Куля: зачинщик подался в бега

6 августа 2017, 8:42       Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Мэрия Бишкека организовала отдых на Иссык-Куле для детей и подростков, состоящих на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Ребята отдохнули в пансионате "Алтын Булак", который находится в селе Сары-Ой. Таким образом их наградили за достижения на районных и городских соревнованиях. Всего на отдых отправились 30 детей, занявших призовые места.
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