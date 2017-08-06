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Новости Кыргызстана

Жарко! — погода в Бишкеке на 6 августаЖарко! — погода в Бишкеке на 6 августа

В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 7 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441353-ru.html

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6 августа 2017, 8:30       Комментарии

В некоторых районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 5 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– 3 микрорайон (дома №№ 10,11, 14, 15, 18, 19), микрорайон "Аламедин-1" (дома №№ 1-4).
С 9:00 до 14:00:
– улицы Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Медерова, Матросова, переулок Кокандский, Вишневый, Гвардейский, Ала-Тоо, жилмассив "Келечек" (14-улица).
С 9:00 до 17:00:
– улицы Ахунбаева, Чапаева, переулок Краснофлотский, улицы Дэн Сяопина, Короткая, Сельсоветская, проспект Манаса, улица Абдумомунова;
– улицы Малдыбаева (дом №22).
В Таласской области с 9:00 до 17:00:
– селоОзгоруш.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Озерное, Рассвет, жилмассив "Мурас-Ордо";
– село Полевое, Виноградное, Васильевка, Привойное;
– село Лебединовка (улицы Маяковского, Горького, Лермонтова, Восточная, Набережная, переулок БЧК, проспект Победы);
– село Нижнечуйское;
– села Маловодное, Кара-Сакал, Кызыл-Туу, дачи МВД;
– села Сосновка, Сары-Булак, Бекитай, Монолдор, Кайырма, Бёксё-Джол.
С 13:00 до 17:00:
– город Кара-Балта (квартал Ковровщиков- дома №№ 1-17).

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