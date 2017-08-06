В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 7 августа отключат электричество

6 августа 2017, 8:30 Комментарии

В некоторых районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 5 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– 3 микрорайон (дома №№ 10,11, 14, 15, 18, 19), микрорайон "Аламедин-1" (дома №№ 1-4).

С 9:00 до 14:00:

– улицы Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Медерова, Матросова, переулок Кокандский, Вишневый, Гвардейский, Ала-Тоо, жилмассив "Келечек" (14-улица).

С 9:00 до 17:00:

– улицы Ахунбаева, Чапаева, переулок Краснофлотский, улицы Дэн Сяопина, Короткая, Сельсоветская, проспект Манаса, улица Абдумомунова;

– улицы Малдыбаева (дом №22).

В Таласской области с 9:00 до 17:00:

– селоОзгоруш.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Озерное, Рассвет, жилмассив "Мурас-Ордо";

– село Полевое, Виноградное, Васильевка, Привойное;

– село Лебединовка (улицы Маяковского, Горького, Лермонтова, Восточная, Набережная, переулок БЧК, проспект Победы);

– село Нижнечуйское;

– села Маловодное, Кара-Сакал, Кызыл-Туу, дачи МВД;

– села Сосновка, Сары-Булак, Бекитай, Монолдор, Кайырма, Бёксё-Джол.

С 13:00 до 17:00:

– город Кара-Балта (квартал Ковровщиков- дома №№ 1-17).