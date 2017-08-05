Акжол Махмудов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе среди юниоров

5 августа 2017, 23:15 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Кыргызстанец Акжол Махмудов Махмудов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе среди юниоров. Турнир проходит в городе Тампере (Финляндия), сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Махмудов (до 74 кг) в финальной схватке уступил со счётом 11-16 представителяю США Камаль Амир бею (Kamal Ameer Bey).

За выход в финал Махмудов победил спортсменов из Норвегии, Индии, Ирана и Турции.

Напомним, Айпери Медет кызы (до 72 кг) завоевала золотую медаль на этом чемпионате мира. Мээрим Жуманазарова (до 67 кг) завоевала "бронзу", а Акбар Кенжебек уулу (до 50 кг) занял третье место среди борцов вольного стиля.

Махмудов является чемпионом Азии по греко-римской борьбе среди молодежи 2017 года, а также чемпион Азии и мира среди юношей 2016 года.