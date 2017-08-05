Кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал серебро на ЧМ по борьбе

5 августа 2017, 23:09 Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. Кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе среди юниоров, сообщает сайт Объединенного мира борьбы.

© Фото / Facebook / United World WrestlingКыргызстанец Акжол Махмудов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе среди юниоров Чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юниоров проходит с 1 по 6 августа в Финляндии. Ранее кыргызстанцы выиграли три медали на первенстве - золото Айпери Медет кызы и две бронзовые награды, завоеванные Акбаром Кенжебек уулу и Мээрим Жуманазаровой.

Сегодня в рамках ЧМ стартовал турнир по греко-римской борьбе. От Кыргызстана на ковер вышли три спортсмена, в числе которых чемпион Азии и мира среди юношей 2016 года и чемпион Азии среди юниоров 2017 года Акжол Махмудов.

Он одержал победы над спортсменами из Норвегии, Индии, Ирана, Турции и вышел в финал.

В противостоянии с американским борцом Камалом Амир Бэем, кыргызстанец проиграл со счетом 16:11.

Махмудов боролся в весовой категории до 74 килограммов.

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