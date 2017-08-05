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Акжол Махмудов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе среди юниоровАкжол Махмудов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе среди юниоров"Северэлектро" спишет пеню всем, кто погасит долги за свет"Северэлектро" спишет пеню всем, кто погасит долги за свет

Кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал серебро на ЧМ по борьбе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441350-ru.html

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5 августа 2017, 23:09       Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. Кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе среди юниоров, сообщает сайт Объединенного мира борьбы.
© Фото / Facebook / United World WrestlingКыргызстанец Акжол Махмудов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе среди юниоров Чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юниоров проходит с 1 по 6 августа в Финляндии. Ранее кыргызстанцы выиграли три медали на первенстве - золото Айпери Медет кызы и две бронзовые награды, завоеванные Акбаром Кенжебек уулу и Мээрим Жуманазаровой.
Сегодня в рамках ЧМ стартовал турнир по греко-римской борьбе. От Кыргызстана на ковер вышли три спортсмена, в числе которых чемпион Азии и мира среди юношей 2016 года и чемпион Азии среди юниоров 2017 года Акжол Махмудов.
Он одержал победы над спортсменами из Норвегии, Индии, Ирана, Турции и вышел в финал.
В противостоянии с американским борцом Камалом Амир Бэем, кыргызстанец проиграл со счетом 16:11.
Махмудов боролся в весовой категории до 74 килограммов.
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