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Правительство продолжит оказывать всестороннюю помощь гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pravitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441349-ru.html

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5 августа 2017, 20:54       Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Правительство Кыргызской Республики продолжит оказывать всестороннюю помощь гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий.
По сообщению отдела информационной политики Аппарата Правительства КР, об этом премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сказал во время ознакомления с ходом реализации министерствами и ведомствами поручений по восстановлению социальных объектов, разрушенных в ходе землетрясений, имевших место 3 и 5 мая 2017 года в Чон-Алайском районе Ошской области.
Премьер-министр С.Жээнбеков принял участие в церемонии закладки капсулы средних общеобразовательных школ в селах Шибээ и Кулчу Чон-Алайского района Ошской области, каждая из которых рассчитана на 150 ученических мест.
Глава Правительства отметил, что, по сравнению с прошлыми годами, социально-экономические показатели в стране изменились в лучшую сторону, что позволило больше внимания уделять социальной сфере и инфраструктурным проектам.
"Уверен, что в этих школах будет воспитываться молодое поколение граждан республики, которое будет работать и трудиться во благо своего народа и государства", — сказал премьер-министр КР.
Премьер-министр отметил, что в этом году из бюджета по статье "капитальные вложения" выделено 5,9 млрд. сомов на строительство социальных объектов, значительная часть из которых направлена на ремонт и строительство школ.
Особое внимание С.Жээнбеков обратил на необходимость соблюдения строительных норм и правил при строительстве и использовании строительных материалов отечественного производства, отвечающих всем требованиям.
Премьер-министр С.Жээнбеков в рамках рабочей поездки также встретился с жителями пострадавших от землетрясения сел Чон-Алайского района Ошской области.
В ходе встречи были подняты вопросы ипотечного кредитования и поставок кирпича. Глава Правительства поручил Министерству чрезвычайных ситуаций КР проработать вопрос доставки необходимого количества кирпича гражданам, пострадавшим от землетрясений, произошедших 3 и 5 мая 2017 года в Чон-Алайском районе Ошской области.

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