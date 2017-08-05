Производители оптоволокна из стран Союза получили поддержку ЕЭК

5 августа 2017, 21:05 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Вопросы внешней и взаимной торговли, таможенного администрирования обсуждались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Члены Коллегии ЕЭК приняли решение об обнулении ставки ввозной таможенной пошлины на прутки из оптического стекла сроком на 2 года. Документ вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 2 сентября 2017 года. До этого момента действует ставка 14%.

Обнуление пошлины на прутки инициировано Российской Федерацией. Решение будет способствовать формированию благоприятных экономических условий для производства оптического волокна на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и строительства современных предприятий по его изготовлению, позволит ускорить модернизацию коммуникационной инфраструктуры и создать новый сегмент в кабельной отрасли. В настоящее время в рамках евразийского интеграционного объединения работает лишь один завод, производящий продукцию такого типа, – российское АО "Оптиковолоконные Системы" На нем реализуется инвестиционный проект, в соответствии с которым на первом этапе – до 2020 года – изготовление оптического волокна осуществляется из прутков иностранного производства. Доля стоимости прутков в общей себестоимости оптоволокна составляет 60%. После 2020 года АО "Оптиковолоконные Системы" планирует наладить производство прутков для собственных нужд и поставок другим потребителям.

О важности принятого решения говорит тот факт, что с 2014 по 2016 годы рост объема поставок прутков из оптического стекла в страны ЕАЭС вырос в 50 раз: с 0,43 т до 20,24 т. Временное снижение ставки ввозной пошлины на прутки из оптического стекла позволит увеличить к 2020 году объем производства оптоволокна более чем в два раза – до 4,5 млн км в год, что полностью удовлетворит спрос российских кабельных заводов.

Ранее временная нулевая ставка на прутки из оптического стекла уже устанавливалась решением Коллегии ЕЭК № 39 от 5 мая 2015 г. на период с 5 июня 2015 года по 31 декабря 2016 года.

Обнуление ввозной пошлины является одним из элементов единой таможенно-тарифной политики Союза, направленной на поддержку инновационных производств и стимулирование запуска в странах Союза предприятий, производящих изделия для нового постиндустриального экономического уклада.

Коллегия ЕЭК классифицировала смесь на основе поливинилхлорида, используемую при производстве виниловых обоев в качестве покрытия путем нанесения ее на основу при помощи различных технологий, в товарной позиции 3904 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). В нее включены пастообразующие поливинилхлоридные эмульсинные смолы, а также пластифицированный и непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ). Основной компонент смеси на основе ПВХ – полимер, который затвердевает при температуре от 120 до 200 градусов Цельсия. Принятое решение позволит обеспечить единообразное толкование Товарной номенклатуры в странах ЕАЭС и правильное начисление таможенных пошлин и налогов, повысит уровень достоверности декларирования этой категории товаров.

Коллегия ЕЭК приняла рекомендации по организации в странах Союза пропуска людей, транспортных средств и товаров в местах их перемещения автомобильным транспортом через таможенную границу ЕАЭС. Применение единых подходов при проведении различных видов контроля позволит снизить временные издержки бизнеса и повысить эффективность работы представителей соответствующих органов власти.

В частности, предложена определенная последовательность контрольных операций. Например, при въезде (ввозе) на таможенную территорию Союза людей, транспортных средств и товаров рекомендуется сначала проводить радиационный контроль, затем – санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный, транспортный, таможенный и иные виды государственного контроля.

В рамках выполнения международных обязательств Коллегия ЕЭК приняла решение об установлении разрешительного порядка ввоза и вывоза из ЕАЭС ряда редких видов дикой флоры и фауны. В этот перечень вошли обезьяна варварийская, сова иглоногая кукушечная, некоторые виды пумы флоридской и североаменриканской, ящеров пангалиновых, змей, ящериц (аброния, гекконы), черепах, акул, амфибий и моллюсков, а также некоторые сорта растений: бобовых, мальвовых, имбирных. Таким образом выполнены обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Конвенция СИТЕС).