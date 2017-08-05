"Северэлектро" спишет пеню всем, кто погасит долги за свет

5 августа 2017, 21:06 Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. ОАО "Северэлектро" спишет пеню всем абонентам, которые погасят долги за электроэнергию, сообщили в пресс-службе компании.

Акция проводится с 1 по 31 августа и приурочена к 21-й годовщине независимости Кыргызстана.

По словам гендиректора "Северэлектро" Тилебалды Жаныбаева, организация "дает потребителям возможность сэкономить".

"При этом абоненты вычеркнут себя из "черных списков" должников, смогут избежать судебных исков и других неприятных последствий, предусмотренных законодательством. Пеню спишут в сентябре", - сказал Жаныбаев.

В акции могут принять участие:

<ul> <li>организации, финансируемые из республиканского бюджета;</li> <li>организации, финансируемые из местного бюджета;</li> <li>муниципальные организации;</li> <li>население (бытовые потребители).</li> </ul> Отмечается, что жители Чуйской и Таласской областей, желающие "избавиться от пени" в рамках этой акции, должны выплатить долги до получения счетов-извещений в начале сентября. Это связано с графиком обходов в данных регионах, поясняют в пресс-службе.

Условия акции не распространяются на пеню, взысканную судебным решением, а также являющуюся частью иска, который находится на рассмотрении суда.

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