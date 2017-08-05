МИД РУз поблагодарил власти Кыргызстана за помощь узбекистанцам после ДТП

5 августа 2017, 19:47 Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана выражает благодарность властям Кыргызстана за помощь гражданам РУз, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства соседней республики.

3 августа в районе села Кызыл-Орук Иссык-Кульской области на 17-м километре дороги Балыкчи - Чолпон-Ата - Каракол столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В первом находились граждане РУз. Пострадали девять человек, шестеро из них - узбекистанцы. Сегодня, 5 августа, самолет МЧС Узбекистана по поручению президента Шавката Мирзиёева доставил пострадавших в Ташкент.

МИД поблагодарил власти Кыргызстана за быстрое решение вопроса о рейсе узбекского борта.

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