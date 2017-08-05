На Иссык-Куле +30 — погода по Кыргызстану на 6 августа

5 августа 2017, 19:08 Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. В воскресенье, 6 августа, осадков на территории страны не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской и Таласской областях ночью будет +15...+20, днем 31-36 градусов выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 16-21 тепла, днем термометры покажут +32...+37.

В Нарынской области в ночное время +7...+10, днем воздух прогреется до 26-30 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью 14-16 выше нуля, днем +27..+30.

В Бишкеке ночью 18-20 градусов со знаком "плюс", днем +33...+35.

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