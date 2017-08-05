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На Иссык-Куле +30 — погода по Кыргызстану на 6 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441343-ru.html

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5 августа 2017, 19:08       Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. В воскресенье, 6 августа, осадков на территории страны не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской и Таласской областях ночью будет +15...+20, днем 31-36 градусов выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 16-21 тепла, днем термометры покажут +32...+37.
В Нарынской области в ночное время +7...+10, днем воздух прогреется до 26-30 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью 14-16 выше нуля, днем +27..+30.
В Бишкеке ночью 18-20 градусов со знаком "плюс", днем +33...+35.
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