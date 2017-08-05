ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос

5 августа 2017, 18:46 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Туркменистане за январь-июль 2017 года составил 6,4%, говорится в сообщении Правительства Туркменистана. Информацию об этом распространило агентство "Тренд".

О росте ВВП на заседании правительства заявил туркменский вице-премьер Бяшим Ходжамаммедов.

По его словам, в соответствии с показателями ВВП вырос на 6,4%, в том числе в промышленности – на 3,4%, строительстве – на 3,9%, транспортно-коммуникационном секторе – на 10,9%, торговле – на 9,2%, сельском хозяйстве – на 4,6%, сфере услуг – на 10%.

За январь-июль 2017 года темп роста производства продукции в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,7%.

"В установленных пределах сохранены суммарные цены на потребительские товары, а также тарифы на оказание услуг населению", - сказано в информации.

Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай и Иран.

Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов.