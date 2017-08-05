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ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vvp-turkm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441342-ru.html

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5 августа 2017, 18:46       Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Туркменистане за январь-июль 2017 года составил 6,4%, говорится в сообщении Правительства Туркменистана. Информацию об этом распространило агентство "Тренд".
О росте ВВП на заседании правительства заявил туркменский вице-премьер Бяшим Ходжамаммедов.
По его словам, в соответствии с показателями ВВП вырос на 6,4%, в том числе в промышленности – на 3,4%, строительстве – на 3,9%, транспортно-коммуникационном секторе – на 10,9%, торговле – на 9,2%, сельском хозяйстве – на 4,6%, сфере услуг – на 10%.
За январь-июль 2017 года темп роста производства продукции в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,7%.
"В установленных пределах сохранены суммарные цены на потребительские товары, а также тарифы на оказание услуг населению", - сказано в информации.
Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай и Иран.
Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов.

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