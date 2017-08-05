Казахстанский премьер провел совещание по вопросам цифровой экономики

5 августа 2017, 18:54 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам проекта государственной программы "Цифровой Казахстан". Об этом сообщает "Казинформ" со ссылкой на сайт primeminister.kz.

На совещании были обсуждены вопросы цифровизации базовых отраслей экономики, развития IT-индустрии, а также был рассмотрен проект создания Технопарка Astana Hub в Астане.

Справочно:

Проект государственной программы "Цифровой Казахстан" нацелен на повышение качества жизни населения посредством прогрессивного развития цифровой системы и конкурентоспособности экономики Казахстана. В результате реализации проекта ожидается, что доля сектора ИКТ в ВВП Казахстана к 2020 году достигнет 4,85%; производительность труда в ИКТ сфере вырастет на 31%; цифровая грамотность населения составит 80%; доля пользователей Интернет увеличится до 78%; доля оказанных электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных в бумажной и электронной формах увеличится до 80%.