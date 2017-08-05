Поручено тщательнее разработать долгосрочную стратегию развития Кыргызстана

5 августа 2017, 18:59 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев обсудил с Руководителем своего Аппарата Сапаром Исаковым ход работы по разработке долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года. Об этом сообщил отдел информационной политики Аппарата Президента КР.

Глава государства поручил обеспечить тщательную подготовку стратегического документа, в центре которого должен быть человек, его жизнь, здоровье, образование, права и свободы. Который должен стать своеобразной "дорожной картой" дальнейшего развития и укрепления страны, достижения развитой экономики, основанной на знаниях.

На встрече Сапар Исаков доложил Президенту о работе, проводимой Аппаратом Президента по экспертизе принятых Жогорку Кенешем законопроектов, а также принимаемых мерах по выполнению поручений Главы государства и взаимодействию с другими государственными органами в реализации важных для страны стратегических задач.