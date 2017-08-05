Кыргызская делегация выехала в Узбекистан на очередную встречу по вопросам границы

5 августа 2017, 19:12 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации госграницы состоится в Узбекистане.

Рабочая группа правительственной делегации Кыргызстана выехала в г. Наманган для участия на этой встрече с рабочей группой правительственной делегации Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Правительства КР.

Встреча и обсуждение двуторонних вопросов по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы состоится в период с 5 по 13 августа 2017 года в г. Наманган.

Напомним, что с момента возобновления переговоров, начиная с августа 2016 года по август 2017 год, проведено пятнадцать встреч рабочих групп правительственных делегаций сторон.

Все встречи проходят на конструктивной основе и в дружественной атмосфере. По итогам очередных переговоров рабочих групп будет подписан соответствующий протокол.