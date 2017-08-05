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МИД РУз поблагодарил власти Кыргызстана за помощь узбекистанцам после ДТПМИД РУз поблагодарил власти Кыргызстана за помощь узбекистанцам после ДТПНа Иссык-Куле +30 — погода по Кыргызстану на 6 августаНа Иссык-Куле +30 — погода по Кыргызстану на 6 августа

Кыргызская делегация выехала в Узбекистан на очередную встречу по вопросам границы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzska...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441338-ru.html

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5 августа 2017, 19:12       Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации госграницы состоится в Узбекистане.
Рабочая группа правительственной делегации Кыргызстана выехала в г. Наманган для участия на этой встрече с рабочей группой правительственной делегации Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Правительства КР.
Встреча и обсуждение двуторонних вопросов по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы состоится в период с 5 по 13 августа 2017 года в г. Наманган.
Напомним, что с момента возобновления переговоров, начиная с августа 2016 года по август 2017 год, проведено пятнадцать встреч рабочих групп правительственных делегаций сторон.
Все встречи проходят на конструктивной основе и в дружественной атмосфере. По итогам очередных переговоров рабочих групп будет подписан соответствующий протокол.

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