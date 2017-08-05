Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ по графику

5 августа 2017, 18:40 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Прокладка туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) ведётся согласно графику, сообщает агентство "Тренд" со ссылкой на телеканал Turkmenistan.

О ходе реализации проекта на заседании правительства доложил туркменский вице-премьер Максат Бабаев.

Напомним, что строительство туркменского участка ТАПИ протяженностью 214 км началось в декабре 2015 года, а завершится, согласно графику - в конце 2018 года. На афганском и пакистанском участках на данном этапе проводятся изыскательские работы.

Туркменский газ по трубопроводу ТАПИ может поступить с 2020 года, сказал в мае 2017 года на энергетическом конгрессе в г. Аваза Мухамметмырат Аманов, главный исполнительный директор консорциума TAPI pipeline Company Ltd.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз", имеющий контрольный пакет акций, выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Возможные затраты проекта ТАПИ оцениваются в пределах 7- 10 млрд. долларов. Консорциум при участии Азиатского банка развития продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира.

Общая протяженность трубопровода, мощностью 33 млрд. кубометров газа в год, составит 1814 км, в том числе 774 км - по территории, Афганистана, 826 км - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.