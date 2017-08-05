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Новости Кыргызстана

Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ по графикуТуркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ по графику

Китай упростил порядок выдачи виз гражданам Узбекистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kitai-upr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441336-ru.html

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5 августа 2017, 18:45       Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Посольство Китайской Народной Республики в Ташкенте упростило процедуру получения визы для граждан Узбекистана, выезжающих в Китай в служебных или коммерческих целях, сообщает Коммерсант.UZ.
С 1 августа 2017 года визы для представителей деловых кругов будут оформляться по гарантийному письму Торгово-промышленной палаты Узбекистана, свидетельству о регистрации в ТПП, лицензии или обычному приглашению от китайской стороны. Об этом сообщается на сайте палаты.
Для государственных служащих министерств и ведомств визы будут оформляться по нотам, официальным письмам или гарантийным письмам от вышеуказанных органов Узбекистана и обычному приглашению от китайской стороны.
В обоих случаях предоставление официального приглашения от уполномоченного органа КНР не обязательно.

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