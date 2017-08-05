Правительство Кыргызстана получит полную информацию из регионов

5 августа 2017, 18:30 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. В начале нынешнего года премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поднял на заседании Правительства КР вопрос о том, что решения должны приниматься государством на основании полной информации о положении на местах. Для этого нужны паспорта всех муниципальных образований, отражающие основные социально-экономические параметры ситуации в регионах. Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений взяло на себя инициативу разработать данный паспорт и приступило к сбору информации. Уже получены сведения по 240 айыльным аймакам и городам, сообщает отдел информационной политики Аппарата Правительства КР.

"Эта инициатива Правительства оказалась крайне своевременной, - отмечает Абай Алымкулов, независимый эксперт, принимавший участие в разработке паспорта. – Обновлять эти данные планируется раз в полгода". По мнению А.Алымкулова, в этом случае Правительство сможет увидеть динамику развития каждого муниципального образования, поощрять наилучших руководителей, стимулировать нерадивых. "А главное, появится понимание, насколько эффективно расходуются средства республиканского бюджета. Если деньги вложены, а уровень жизни населения не вырос, ни один показатель не поменялся – это повод внимательно присмотреться к тому, целевым ли образом были израсходованы средства. Паспорта муниципальных образований повысят прозрачность системы управления", считает эксперт Алымкулов.