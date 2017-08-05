Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Правительство Кыргызстана получит полную информацию из регионовПравительство Кыргызстана получит полную информацию из регионовПятеро юных боксеров проведут бой за выход в финал чемпионата АзииПятеро юных боксеров проведут бой за выход в финал чемпионата Азии

МИД Узбекистана благодарит кыргызскую сторону за помощь узбекским гражданам, попавшим в ДТП на Иссык-Куле

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441334-ru.html

Похожие новости

Китай упростил порядок выдачи виз гражданам Узбекистана

Драка на пляже Иссык-Куля: зачинщик подался в бега

На Иссык-Куле пешеходов оштрафовали за неправильный переход дороги

Главы МИД Кыргызстана и Ирана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

На Иссык-Куле штрафуют пешеходов — рейд патрульной милиции

5 августа 2017, 17:45       Комментарии

Министерство иностранных дел Узбекистана выражает благодарность кыргызской стороне за оказание медицинской помощи узбекским гражданам, попавшим в ДТП на Иссык-Куле. Об этом сообщается на сайте МИД Узбекистана.
5 августа 2017 года специальным авиарейсом в сопровождении узбекских врачей из Кыргызстана доставлены в Республиканский научно-исследовательский центр экстренной медицинской помощи в Ташкенте 6 граждан Узбекистана, пострадавших 3 августа в дорожно-транспортном происшествии вблизи села Кызыл-Орук Иссык-Кульской области.
"МИД Узбекистана выражает благодарность представителям республиканских и местных органов власти, медицинских учреждений Кыргызской Республики за оказание медицинской помощи узбекским гражданам, решение вопросов пролета узбекского самолета в аэропорт города Тамчи и обратно", - сообщается на сайте.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум