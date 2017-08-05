МИД Узбекистана благодарит кыргызскую сторону за помощь узбекским гражданам, попавшим в ДТП на Иссык-Куле

5 августа 2017, 17:45 Комментарии

Министерство иностранных дел Узбекистана выражает благодарность кыргызской стороне за оказание медицинской помощи узбекским гражданам, попавшим в ДТП на Иссык-Куле. Об этом сообщается на сайте МИД Узбекистана.

5 августа 2017 года специальным авиарейсом в сопровождении узбекских врачей из Кыргызстана доставлены в Республиканский научно-исследовательский центр экстренной медицинской помощи в Ташкенте 6 граждан Узбекистана, пострадавших 3 августа в дорожно-транспортном происшествии вблизи села Кызыл-Орук Иссык-Кульской области.

"МИД Узбекистана выражает благодарность представителям республиканских и местных органов власти, медицинских учреждений Кыргызской Республики за оказание медицинской помощи узбекским гражданам, решение вопросов пролета узбекского самолета в аэропорт города Тамчи и обратно", - сообщается на сайте.