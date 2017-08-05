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Пятеро юных боксеров проведут бой за выход в финал чемпионата Азии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364357_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441333-ru.html

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5 августа 2017, 17:41       Комментарии

Пятеро боксеров Кыргызстана проведут поединки за выход в финал чемпионата Азии среди юношей, который проходит в городе Пуэрто-Принсеса (Филиппины).
Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, по итогам всех четвертьфинальных боев, пятеро кыргызстанцев пробились в 1/2 финала первенства. Последним вышел Айдар Ороскулов в весовой категории до 57 кг, он провел бой против боксера Тайбэя Ву Куо Вэя. Поединок кыргызстанец выиграл единогласным решением судей - 5:0.
Отметим, также ранее в вечерней сессии боев Муктарбек Ибраимов (до 50 кг) выиграл у Ю Хао Лонга из Китая и также вышел в 1/2 финала. В дневной сессии победы добился Дастан Онолбеков (до 66 кг), одолевший представителя Индии Аакаша Саат Джая. Также днем ранее двое кыргызстанцев вышли полуфинал. В категории до 63 кг - Умар Кубанычбек уулу и тяжеловес Ахмед Усупов (свыше 80 кг).
Напомним, согласно правилам состязаний по боксу, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами, выигравшие продолжат борьбу за золото.
Состав пар с участием боксеров Кыргызстана:
до 50 кг
<li>Сукхет Саравут (Таиланд) - Муктарбек Ибраимов</li>
до 66 кг
<li>Дастан Онолбеков - Асадбек Джуманиёзов (Узбекистан)</li>
свыше 80 кг
<li>Шохрух Алматов (Узбекистан) - Ахмед Усупов</li>
до 57 кг
<li>Айдар Ороскулов - Гох Сёнгхун (Южная Корея)</li>
до 63 кг
<li>Умар Кубанычбек уулу - Джонгжо Вирапон (Таиланд)</li>
В первенстве Азии среди юниоров принимают участие 138 боксеров из 18 стран, которые борются за 13 комплектов медалей. Кыргызстан представляют 11 молодых мастеров кожаной перчатки.

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