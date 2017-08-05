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Коалиция США нанесла удар фосфорными бомбами по больнице в Ракке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364358_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441332-ru.html

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5 августа 2017, 17:09       Комментарии

Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по городской больнице в сирийской Ракке. При этом использовались боеприпасы, снаряженные белым фосфором, сообщила зампредседателя местного отделения сирийского общества Красного Полумесяца Дина аль-Асаад, передает Лента.ру со ссылкой на агентство SANA.
По словам аль-Асаад, на медучреждение упало более 20 снарядов. Здание больницы оказалось разрушено, уничтожены также стоявшие неподалеку автомобили.
Сотрудница Красного Полумесяца отметила, что в больнице оказывалась помощь более 100 тысячам жителей города. В здании не было членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), поскольку у боевиков есть свои медучреждения.
Аль-Асаад обратилась к ООН и другим международным организациям с просьбой вмешаться и остановить разрушение международной коалицией и ее союзниками инфраструктуры в Ракке.
Ранее SANA со ссылкой на собственные источники также сообщало, что 9 июня коалиция применила снаряды с белым фосфором в пригороде Ракки. Тогда погибли 17 человек.
4 августа сообщалось, что в результате воздушного удара по Ракке, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции, погибли женщина и семь детей.
25 мая американские военные признали гибель более 100 мирных жителей иракского города Мосул в результате авианалета, произведенного в марте.
Штурм Ракки, так называемой неофициальной столицы ИГ, идет с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.

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