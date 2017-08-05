Рабочая группа по совершенствованию избирательной системы рассмотрела законопроекты, направленные на борьбу с подкупом избирателей

5 августа 2017, 16:37 Комментарии

В Бишкеке 4-5 августа состоялось первое заседание обновленного состава рабочей группы по совершенствованию избирательной системы, созданной в соответствии с Указом "О мерах по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики" от 22 мая 2013 года УП № 109. Как сообщила пресс-служба президента, рабочая группа под председательством первого заместителя руководителя Аппарата президента Акрама Мадумарова рассмотрела вопросы разработки стратегии реформы избирательной системы, пакет законопроектов, направленных на усиление борьбы с подкупом избирателей, а также на создание системы сдержек для воспрепятствования попыткам срыва заседаний местных кенешей.

В качестве первоначальных шагов по разработке стратегии реформы избирательной системы рабочая группа наметила график своей работы, общие вопросы структуры и содержания стратегии.

Вынесенный на рассмотрение рабочей группы законопроект по борьбе с подкупом избирателей в части перевода уголовных дел из категории дел частного обвинения в категорию дел частно-публичного обвинения было одобрен и рекомендован к внесению в Жогорку Кенеш.

Одновременно с этим законопроектом рабочей группой будут разработаны и рассмотрены законопроекты о поправках в конституционный Закон "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", а также Закон "О выборах депутатов местных кенешей", которые призваны уточнить последствия для кандидатов на выборные должности за подкуп избирателей.

Законопроект по борьбе с воспрепятствованием нормальной работе местных кенешей в виде срывов заседаний кенеша, приводящих в последующем к роспуску кенешей, были признаны актуальными, но подлежащими доработке с учетом имеющегося в Жогорку Кенеше законопроекта, вводящего прямые выборы глав айыл окмоту и мэров городов районного и областного значения. Решение об инициации данных законопроектов после их доработки будет вынесено на следующем заседании рабочей группы.

Кроме того, депутаты Жогорку Кенеша, являющиеся членами рабочей группы выразили намерение внести в Жогорку Кенеш законопроект об исключении из закона "О статусе депутата местного кенеша" норм, запрещающих директорам средних школ и руководителям медицинских учреждений быть депутатами местных кенешей.

На заседании рабочей группы были также заслушаны представители Европейского Союза Мартин Карлсон и Светлана Анисимова, которые высказали поддержку Европейского Союза и Венецианской комиссии "За демократию через право" усилиям рабочей группы в рамках реализации программы "Укрепление демократии через реформу избирательной системы".

Следующее заседание рабочей группы намечено на конец августа 2017 года.