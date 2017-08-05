Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Драка на пляже Иссык-Куля: зачинщик подался в бегаДрака на пляже Иссык-Куля: зачинщик подался в бега

Рабочая группа по совершенствованию избирательной системы рассмотрела законопроекты, направленные на борьбу с подкупом избирателей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441331-ru.html

Похожие новости

Очередная встреча рабочих групп по делимитации кыргызско-узбекской границы пройдет в Намангане

Айпери Медет кызы стала первой чемпионкой мира в истории женской борьбы КР

Мэрия Бишкека против горожан: борьба за зеленый город проиграна?

Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Ошскую область

Кыргызстанка Айпери Медет кызы стала чемпионкой мира по борьбе среди юниоров

5 августа 2017, 16:37       Комментарии

В Бишкеке 4-5 августа состоялось первое заседание обновленного состава рабочей группы по совершенствованию избирательной системы, созданной в соответствии с Указом "О мерах по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики" от 22 мая 2013 года УП № 109. Как сообщила пресс-служба президента, рабочая группа под председательством первого заместителя руководителя Аппарата президента Акрама Мадумарова рассмотрела вопросы разработки стратегии реформы избирательной системы, пакет законопроектов, направленных на усиление борьбы с подкупом избирателей, а также на создание системы сдержек для воспрепятствования попыткам срыва заседаний местных кенешей.
В качестве первоначальных шагов по разработке стратегии реформы избирательной системы рабочая группа наметила график своей работы, общие вопросы структуры и содержания стратегии.
Вынесенный на рассмотрение рабочей группы законопроект по борьбе с подкупом избирателей в части перевода уголовных дел из категории дел частного обвинения в категорию дел частно-публичного обвинения было одобрен и рекомендован к внесению в Жогорку Кенеш.
Одновременно с этим законопроектом рабочей группой будут разработаны и рассмотрены законопроекты о поправках в конституционный Закон "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", а также Закон "О выборах депутатов местных кенешей", которые призваны уточнить последствия для кандидатов на выборные должности за подкуп избирателей.
Законопроект по борьбе с воспрепятствованием нормальной работе местных кенешей в виде срывов заседаний кенеша, приводящих в последующем к роспуску кенешей, были признаны актуальными, но подлежащими доработке с учетом имеющегося в Жогорку Кенеше законопроекта, вводящего прямые выборы глав айыл окмоту и мэров городов районного и областного значения. Решение об инициации данных законопроектов после их доработки будет вынесено на следующем заседании рабочей группы.
Кроме того, депутаты Жогорку Кенеша, являющиеся членами рабочей группы выразили намерение внести в Жогорку Кенеш законопроект об исключении из закона "О статусе депутата местного кенеша" норм, запрещающих директорам средних школ и руководителям медицинских учреждений быть депутатами местных кенешей.
На заседании рабочей группы были также заслушаны представители Европейского Союза Мартин Карлсон и Светлана Анисимова, которые высказали поддержку Европейского Союза и Венецианской комиссии "За демократию через право" усилиям рабочей группы в рамках реализации программы "Укрепление демократии через реформу избирательной системы".
Следующее заседание рабочей группы намечено на конец августа 2017 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум