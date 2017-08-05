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На Иссык-Куле пешеходов оштрафовали за неправильный переход дороги

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364356_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441330-ru.html

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Международный день светофора на Иссык-Куле отметили рейдом "Пешеход"

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5 августа 2017, 16:12       Комментарии

Сегодня, 5 августа, весь мир отмечает международный день светофора. В связи, с чем УВД Иссык-Кульской области в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов провело рейд под названием "Пешеход и пешеходный переход".
"В областном центре работают пять групп инспекторов дорожного движения. Они следят за порядком. Во время рейда, сотрудники патрульной милиции находились вблизи пешеходных переходов. В случае нарушения с водителями и пешеходами проводятся профилактические беседы по недопущению нарушения ПДД. Злостных нарушителей штрафуем, с некоторыми проводим профилактические беседы", - сообщил руководитель пресс-службы Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.
Он также добавил, что злостные нарушители привлекаются к административной ответственности. Так, водителю грозит штраф в размере одной тысячи сомов, а пешеходу, нарушившему ПДД – 500 сомов.

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