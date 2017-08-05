Драка на пляже Иссык-Куля: зачинщик подался в бега

5 августа 2017, 16:34 Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. Зачинщик драки на одном из пляжей Иссык-Куля подался в бега, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе УВД области.

28 июля один из пользователей Facebook опубликовал сообщение о том, что взрослый мужчина ударил 9-летнего мальчика. По версии автора текста, последний сделал замечание паре, маленький сын которой справил нужду на пляже.

В УВД рассказали, что в районное отделение милиции обратился 42-летний бишкекчанин, который заявил, что в 15.30 на пляже одного из домов отдыха в селе Кара-Ой его избили неизвестные молодые люди. В тот же день 36-летняя жительница этого айыла написала в правоохранительных органах заявление об избиение своего 9-летнего сына неизвестным мужчиной 40-45 лет.

По данным свидетелей, сын жителя столицы справил нужду на пляже, а местный подросток сделал замечание его родителям - в ответ бишкекчанин ударил мальчика. Тогда за ребенка "отомстили" его земляки.

"Милиция установила личность зачинщика драки - им оказался 21-летний житель села Кара-Ой. Этот парень и начал бить отдыхающего. Известно, что он подался в бега. Правоохранители установили его местонахождение и задержат в ближайшее время", - рассказали в пресс-службе.

Дело возбуждено по статье 234 "Хулиганство" Уголовного кодекса КР. Назначена судмедэкспертиза для уточнения тяжести травм, полученных сторонами конфликта.

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