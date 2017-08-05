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Главы МИД Кыргызстана и Ирана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441328-ru.html

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Президент Атамбаев поручил тщательно разработать долгосрочную стратегию развития Кыргызстана

5 августа 2017, 15:50       Комментарии

В рамках участия делегации Кыргызстана на церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, состоялась встреча министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаевас министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны отметили, что в текущем году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между странами. Все эти годы сотрудничество между странами развивалось поступательно, расширялось в различных областях. Стороны создали хорошую правовую основу для взаимного сотрудничества и реализации совместных проектов, укрепления экономических и культурных связей между нашими народами.
Министры рассмотрели ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита президента Алмазбека Атамбаева в Иран в сентябре 2015 года и ответного визита президента Ирана Хасана Роухани в Кыргызстан в декабре 2016 года.
В ходе встречи также было отмечено, что Кыргызстан и Иран имеют огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества. В настоящее время между сторонами ведется работа по увеличению взаимного торгового оборота и привлечению инвестиций. С целью диверсификации торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, стороны выразили заинтересованность в реализации совместных экономических проектов.
Для достижения этих целей, стороны сошлись во мнении, что необходимо усилить деятельность кыргызско-иранской Межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству как важного механизма взаимодействия.
Обе стороны выразили надежду, что программа долгосрочного сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном до 2026 года будет устойчивой базой для развития дальнейших двусторонних кыргызско-иранских отношений.
Также были рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия по международным и региональным вопросам, в том числе в рамках ООН, ОИС, ОЭС, ШОС.

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