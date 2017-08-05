Центр Бишкека остался без питьевой воды — когда включат, неизвестно

5 августа 2017, 15:24 Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. На центральных улица Бишкека прекращена подача питьевой воды, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отключение связано с устранением аварии на водоводе, который находится на пересечении улиц Боконбаева и Коенкозова.

"Ремонт начали в 10.00. Пока неизвестно, когда возобновится подача воды", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что питьевой воды временно нет в квадрате, ограниченном улицами Логвиненко, Боконбаева, проспектами Чуй и Манаса.

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства.

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