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Центр Бишкека остался без питьевой воды — когда включат, неизвестно

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441325-ru.html

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Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

5 августа 2017, 15:24       Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. На центральных улица Бишкека прекращена подача питьевой воды, сообщили в пресс-службе мэрии.
Отключение связано с устранением аварии на водоводе, который находится на пересечении улиц Боконбаева и Коенкозова.
"Ремонт начали в 10.00. Пока неизвестно, когда возобновится подача воды", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что питьевой воды временно нет в квадрате, ограниченном улицами Логвиненко, Боконбаева, проспектами Чуй и Манаса.
Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства.
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