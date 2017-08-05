Актриса Назбийке: я готова отказаться от всего и жить с мужем в селе

5 августа 2017, 15:05 Комментарии

Назбийке Айдарова исполнила главные роли в фильмах "ЖинМэн", "Симулянты", "После дождя", а также эпизодические - в картинах "Гость" и "План Б". Кроме того, она - "лицо" многих клипов и известных магазинов, снималась в проморолике II Всемирных игр кочевников.

Корреспондент Sputnik Кыргызстан Эламан Карымшаков побеседовал с 19-летней танцовщицей о ее детстве, поклонниках и о том, как она пришла в кинематограф.

- Давайте сначала поговорим о ваших танцевальных успехах...

- Я занимаюсь танцами с трех лет, это стало смыслом моей жизни. Сейчас я состою в группе "Таажы" ("Корона"). Недавно мы участвовали в в международном фестивале культуры и искусства Altyn Mobilye, который проходил в Турции, показали четыре кыргызских танца и завоевали третье место. Нашими соперниками были представители 21 страны.

- Вы снимаетесь в кино, клипах и рекламных роликах. Скажите, как девушка-танцор попала в кинематограф?

- В 2015 году наша группа сделала фотосессию в одной студии. Авторы ленты "ЖинМэн" тогда как раз искали актрису на роль главной героини. Увидели меня и пригласили. Поскольку я не профессионал в этом деле, две недели до начала съемок меня обучали актерским навыкам. А потом стали поступать другие предложения...

Сейчас снимаюсь в драме "После дождя". Это фильм о судьбе девушки, которую похитили с целью замужества. Сценарий на основе реального случая написала кореянка, прожившая пять лет в Кыргызстане. Кстати, съемки в кино помогают мне перебороть врожденную стеснительность.

- Вы учились на гидроэнергетика. Наверное, творческая карьера - это в некотором роде хобби?

- Хобби - то, что делаешь с душой, а то, чем занимаешься без особого желания, называется халтурой. В моем случая халтурой стала гидроэнергетика. Оказалось, что мне это совсем не близко...

- Тогда каким ветром вас занесло на факультет?

- После окончания школы я не хотела никуда поступать, не могла выбрать профессию по душе. Родители сказали, что, если я сразу не поступлю, через год вообще не захочу учиться, и предложили гидротехнический факультет Политеха.

- А семья не против вашей творческой работы?

- Нет, близкие меня поддерживают. Уже после того, как я поступила в университет, мне стали предлагать сняться в кино и клипах. Времени на занятия не оставалось, поэтому после первого курса пришлось уйти из вуза. В этом году хочу поступить в Университет искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой и развивать свои актерские данные.

- На что вы потратили первый гонорар?

- Мама сказала: "Когда получишь первую зарплату, купи что-нибудь вкусненькое - на счастье". Снявшись в клипе Съездбека Искеналиева "Аруу кызым", я купила на гонорар молока и хлеба.

- Можно ли прокормить семью, снимаясь в кино и клипах?

- В Голливуде или Болливуде можно, а в Кыргызстане очень трудно, если больше ничего не делать. Я слышала, даже известные актеры у нас зарабатывают мало. И сама хочу стать профессиональной актрисой не ради гонораров.

- Актерам очень важно следить за своей внешностью. Что лично вы делаете для того, чтобы быть в прекрасной форме?

- Ничего особенного, пользуюсь обычной косметикой. До 13-14 лет по совету бабушки мыла волосы айраном и делала из него маски для лица. Кстати, я не соблюдаю никаких диет и ем, когда захочу.

- Значит, если вас разбудить в полночь и предложить мясо, вы не откажетесь?

- Нет, не откажусь (смеется). Когда снимаюсь в кино или занята каким-то другими делами, могу не есть целый день, в вечером "перевыполнить план".

- Насколько я знаю, айран в качестве маски используют сельские девушки. Вы росли в селе?

- Мама носила меня больше 11 месяцев и родила в аиле. Но выросла я в Бишкеке. В первом классе часто сбегала с уроков, чтобы посмотреть мультики, тогда меня отправили учиться в село. Через год я вернулась.

- Есть поверье, что, попробовав мясо верблюда или проносив ребенка 12 месяцев, женщина родит батыра...

- Я работаю медленно, не спеша, и всегда опаздываю. Тот, кто об этом знает, приглашает меня на час-два раньше. Мама говорит, что это, наверное, врожденная привычка, ведь и в мир я пришла, не торопясь.

- В социальных сетях много людей, критикующих всех и вся. Как вы защищаетесь от нападок?

- Я очень боюсь, что на моей странице в соцсети напишут злые комментарии. Слава Богу, пока такого не было! Вообще, я ценю людей, которые открыто говорят тебе в лицо то, что думают, а не прячутся за аккаунтами.

- А любовные послания вам пишут? Цветы отправляют?

- Раньше каждую субботу мне доставляли букет цветов от неизвестного человека. Я никак не реагировала, и в конце концов он перестал оказывать такие знаки внимания. Мой 18-летний братишка говорит, что я нравлюсь его одногруппникам, иногда приносит от них цветы. Писем тоже много приходит. Я стараюсь никого не обидеть, но ничего не обещаю.

- Каким вы представляете себе будущего избранника?

- Это должен быть открытый, спокойный, ответственный и образованный человек без вредных привычек.

- А вы когда-нибудь встречали такого?

- Это пока секрет.

- Хорошо. А если мужчина вашей мечты предложит жить в селе, согласитесь?

- Я уже жила в селе и не боюсь этого.

- Значит, ради семьи вы можете отказаться от творчества?

- Ну, всякое бывает... Если муж или его родня не одобрят мою работу, я согласна все бросить и ехать в село.

- В каком возрасте вы хотите выйти замуж?

- Думаю, лет в 25 я буду готова создать семью. Но никто не знает, как все сложится на самом деле.

- Значит, все зависит от мужчины?

- Может быть...

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