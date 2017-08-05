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На Иссык-Куле штрафуют пешеходов — рейд патрульной милиции

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441322-ru.html

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5 августа 2017, 14:16       Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. Милиция проводит в Иссык-Кульской области рейд, в рамках которого штрафует пешеходов за нарушение Правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального УВД.
© Фото / пресс-служба УВД Иссык-Кульской областиМилиция проводит в Иссык-Кульской области рейд, в рамках которого штрафует пешеходов за нарушение Правил дорожного движения Мероприятие приурочили к Международному дню светофора, который отмечается сегодня, 5 августа.
Во время рейда сотрудники патрульной милиции штрафуют пешеходов за переход дороги в неположенном месте и водителей, не пропускающих людей через "зебры". За два часа рейда в Караколе оштрафовали трех человек - они заплатили по 500 сомов.
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