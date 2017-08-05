Джордан: Мне очень понравилась местная кухня. Американский взгляд на туризм Кыргызстана (Часть 3)

5 августа 2017, 14:11 Комментарии

Агентство "Кабар" публикует серию интервью с гражданами США на тему туризма. Джордан Хейз обычный американец, работает инспектором по контролю за бывшими осужденными в США. В Кыргызстан Джордан приехал первый раз. До этого он слышал о Кыргызстане только от знакомых, и на поездку согласился без сомнений.

- Вы первый раз посетили Кыргызстан. Расскажите, что вы ожидали и о впечатлениях от страны.

Джордан: - Обычно, когда я путешествую, я стараюсь, чтобы у меня не было каких-то особых ожиданий, чтобы быть открытым к чему-то новому. И поскольку раньше я вообще не был заграницей, я даже не знал чего ожидать.

- Что вас удивило или понравилось в Кыргызстане?

Джордан: - Мне очень понравился визит на Ошский базар. Потому что у нас в Америке нет ничего подобного. Это был очень интересный опыт. Кроме того мне понравилась местная еда. Я тоже очень люблю мясо, и поскольку в местной кухне присутствует очень много мяса, еда мне очень полюбилась. Когда я сюда собирался, я не знал чего ожидать в отношении еды, но, местная еда меня очень приятно удивила.

- Какие именно блюда вам понравились?

Джордан: - Мне понравились манты и салаты, которые подают в начале. Они очень свежие. Еще мне очень понравилось побывать там, где продают овощи и фрукты, и где их можно попробовать.

- А как вам национальные напитки и деликатесы?

Джордан: - Да, я попробовал и курут и кымыс, это было чем-то уникальным и необычным. И еще что я заметил, в Америке я обычно чай не пью, но здесь его пьют очень много.

- Вы бы согласились постоянно так питаться, курут каждый день, кымыс?

Джордан: - Нет, я бы, скорее всего, не стал это кушать каждый день, (улыбается).

- Как вы думаете, культура Кыргызстана, обычаи и традиции привлекли бы туристов из Америки?

Джордан: - Я думаю, конечно, да. Особенности культуры привлекли бы новых туристов. Потому что они хотели бы узнать больше про традиции и обычаи кыргызского народа. Здесь богатая древняя история.

- Как вы оцениваете сервис в Кыргызстане по шкале от 1 до 10? На что посоветуете обратить внимание?

Джордан: - В большинстве ресторанов, в которых мы были, обслуживание было очень хорошим, я бы поставил им 10. Отель, в котором мы остановились в Бишкеке, я бы тоже дал им высокую оценку, потому что, это был хороший отель. Каждый день они убирались в нашем номере. Было обслуживание в номерах. Пансионат, в котором мы были на Иссык-Куле, могли бы получить более высокую оценку, если бы у них тоже убирались в номерах каждый день.

- То есть можно сказать, что сервис в Кыргызстане вполне бы устроил американских туристов?

Джордан: - Я думаю, что в принципе их ожидания были бы удовлетворены условиями, в которых я был в Бишкеке и в ресторанах столицы. За исключением пансионата, в котором мы были на Иссык-Куле. В совокупности я бы поставил оценку 7. Кыргызстан где-нибудь рекламирует себя?

- Наши вроде бы старались, на Евроньюс и BBC давали рекламу про Всемирные Игры кочевников. Но это дорого.

Джордан: - Мне кажется, многие просто не знают про Кыргызстан, или может некоторые знают, что есть такая страна как Кыргызстан, но не знают, что она из себя представляет. Что здесь есть, например горы Тянь-Шань. Надо рекламировать, например игру Кок-бору на таких спортивных и популярных каналах как ESPN, тогда люди бы больше знали о стране, культуре и захотели бы приехать.

- Вы бы порекомендовали американцам посетить Кыргызстан в качестве туриста и если да, почему?

Джордан: - Я бы обязательно порекомендовал людям приехать сюда по многим причинам. Не только потому, что здесь богатая история, и за 20 лет страна через многое прошла. У нее уникальный опыт. Кроме того, здесь захватывающая природа, культура и традиции. Я, конечно, порекомендовал бы, чтобы люди сюда приехали и могли на себе испытать это. У людей здесь, можно много чему научиться в плане гостеприимства. Я думаю, ваш народ обладает своими уникальными знаниями, которым тоже можно было бы поучиться.

- Какие направления туризма в Кыргызстане привлекли бы американских граждан?

Джордан: - Я еще немного увидел в Кыргызстане, но, я думаю, одно из направлений которое могло бы стать популярным у американских туристов это походы в горы. Хайкинг. Потому что, там, где я живу, я знаю многих людей, которые любят ходить в горы, находить какие-то неизведанные тропы. Я думаю это, одно из направлений которое бы привлекло туристов. Я надеюсь, что в будущем еще приеду в Кыргызстан, так как не успеваю посетить все места, которые хотелось бы.

Беседовал Мирлан Киизибаев

Продолжение следует …