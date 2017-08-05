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Производитель марихуаны купил город в Калифорнии и ждет туристов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364348_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441320-ru.html

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Что туристу увезти с собой из Кыргызстана

5 августа 2017, 13:44       Комментарии

Американский производитель марихуаны купил небольшой город в штате Калифорния, передает Росбалт со ссылкой на Bloomberg.
Город с населением в 20 человек был куплен за $5 млн. За полтора года компания намерена вложить в населенный пункт, расположенный в часе езды игорной столицы США Лас-Вегаса, еще $2,5 млн.
Штат в 2016 году легализовал марихуану.
"Мы не хотели проморгать момент, когда этот вид нишевого туризма опередит другие", - прокомментировал приобретение менеджер проекта Стивен Шерин.
В частности, были куплены магазин, отель, школа и минеральные источники. На площади 120 акров инвестор хочет построить новые здания. Он также планирует получать энергию из возобновляемых источников.

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