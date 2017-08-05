За пострадавшими в ДТП на Иссык-Куле узбекистанцами прилетел самолет

5 августа 2017, 13:42 Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. В субботу самолет МЧС РУз доставил на родину граждан, пострадавших в автоаварии на Иссык-Куле, сообщает Sputnik Узбекистан.

3 августа в районе села Кызыл Орук Иссык-Кульской области на 17-м километре дороги Балыкчи - Чолпон-Ата - Каракол произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В первом находились граждане РУз. Всего пострадали девять человек, шестеро из них - узбекистанцы.

В пятницу президент соседней республики Шавкат Мирзиёев распорядился направить в Кыргызстан самолет МЧС с бригадой медиков для доставки на родину нуждающегося в срочной хирургической операции десятилетнего Игоря Орлова и остальных пострадавших сограждан. После приземления мальчика сразу госпитализировали в одну из клиник Ташкента.

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