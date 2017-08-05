Кыргызстан и Узбекистан обсудят вопросы делимитации и демаркации границ на этот раз в Намангане

5 августа 2017, 13:36 Комментарии

Рабочая группа правительственной делегации Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации госграницы выехала в Узбекистан для участия в очередной встрече с рабочей группой правительственной делегации РУз, сообщает пресс-служба правительства.

Встреча пройдет с 5 по 13 августа в Намангане.

Напомним, что с момента возобновления переговоров, начиная с августа 2016 года по август 2017 год, проведено пятнадцать встреч рабочих групп правительственных делегаций сторон.

Все встречи проходят на конструктивной основе и в дружественной атмосфере. По итогам очередных переговоров рабочих групп будет подписан соответствующий протокол.