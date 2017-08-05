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Новости Кыргызстана

Кыргызстан и Узбекистан обсудят вопросы делимитации и демаркации границ на этот раз в НаманганеКыргызстан и Узбекистан обсудят вопросы делимитации и демаркации границ на этот раз в Намангане

Очередная встреча рабочих групп по делимитации кыргызско-узбекской границы пройдет в Намангане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ocheredna...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441317-ru.html

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5 августа 2017, 13:43       Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Рабочая группа правительственной делегации Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы выехала в Узбекистан. Очередная встреча пройдет с 5 по 13 августа 2017 года в узбекском городе Намангане.
Напомним, что с момента возобновления переговоров, начиная с августа 2016 года по август 2017 года, проведено 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций.
Все встречи проходят на конструктивной основе и в дружественной атмосфере. По итогам очередных переговоров рабочих групп будет подписан соответствующий протокол.

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