Очередная встреча рабочих групп по делимитации кыргызско-узбекской границы пройдет в Намангане

5 августа 2017, 13:43 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Рабочая группа правительственной делегации Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы выехала в Узбекистан. Очередная встреча пройдет с 5 по 13 августа 2017 года в узбекском городе Намангане.

Напомним, что с момента возобновления переговоров, начиная с августа 2016 года по август 2017 года, проведено 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций.

Все встречи проходят на конструктивной основе и в дружественной атмосфере. По итогам очередных переговоров рабочих групп будет подписан соответствующий протокол.