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В Намангане состоится встреча делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441316-ru.html

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5 августа 2017, 13:12       Комментарии

Состоится очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации госграницы. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Аппарата правительства.
Рабочая группа правительственной делегации Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы выехала в Узбекистан для участия в очередной встрече с рабочей группой правительственной делегации Узбекистана.
В период с 5 по 13 августа 2017 года в городе Наманган Узбекистана состоится очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы.
С момента возобновления переговоров, начиная с августа 2016 года по август 2017 год, проведено 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций сторон.
"Все встречи проходят на конструктивной основе и в дружественной атмосфере. По итогам очередных переговоров рабочих групп будет подписан соответствующий протокол", - сказали в пресс-службе.

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