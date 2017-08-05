В Намангане состоится встреча делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы

5 августа 2017, 13:12 Комментарии

Состоится очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации госграницы. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Аппарата правительства.

Рабочая группа правительственной делегации Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы выехала в Узбекистан для участия в очередной встрече с рабочей группой правительственной делегации Узбекистана.

В период с 5 по 13 августа 2017 года в городе Наманган Узбекистана состоится очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы.

С момента возобновления переговоров, начиная с августа 2016 года по август 2017 год, проведено 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций сторон.

"Все встречи проходят на конструктивной основе и в дружественной атмосфере. По итогам очередных переговоров рабочих групп будет подписан соответствующий протокол", - сказали в пресс-службе.