О.Текебаев попросил спикера и лидеров фракций ЖК инициировать внеочередную сессию парламента

5 августа 2017, 13:32 Комментарии

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев попросил спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова и лидеров фракций инициировать созыв внеочередной сессии Жогорку Кенеша для рассмотрения вопросов, связанных с текущей общественно-политической обстановкой. Обращение депутата распространил секретариат партии.

Он сообщил, что выдвигается кандидатом в президенты, но ЦИК по его словам, не обеспечила возможность пройти тестирование на знание госязыка. Срок тестирования заканчивается 10 августа.

Он попросил лидеров фракций принять меры для реализации его прав как кандидата в президенты при решении вопроса о допуске к тестированию, корректной проверке подписей граждан и регистрации в качестве кандидата.