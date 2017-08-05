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О.Текебаев попросил спикера и лидеров фракций ЖК инициировать внеочередную сессию парламента

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441315-ru.html

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5 августа 2017, 13:32       Комментарии

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев попросил спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова и лидеров фракций инициировать созыв внеочередной сессии Жогорку Кенеша для рассмотрения вопросов, связанных с текущей общественно-политической обстановкой. Обращение депутата распространил секретариат партии.
Он сообщил, что выдвигается кандидатом в президенты, но ЦИК по его словам, не обеспечила возможность пройти тестирование на знание госязыка. Срок тестирования заканчивается 10 августа.
Он попросил лидеров фракций принять меры для реализации его прав как кандидата в президенты при решении вопроса о допуске к тестированию, корректной проверке подписей граждан и регистрации в качестве кандидата.

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