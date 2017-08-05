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Айпери Медет кызы стала первой чемпионкой мира в истории женской борьбы КР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364351_ay...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441314-ru.html

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Ура! Кыргызстанка стала чемпионкой мира по женской борьбе

5 августа 2017, 12:47       Комментарии

Айпери Медет кызы стала чемпионкой мира по женской борьбе среди молодежи. Отметим, чемпионат проходит в Тампере (Финляндия).
Как сообщает Объединенный мир борьбы, в рамках четвертого дня соревнований медали разыгрывались в четырех весовых категориях, а Кыргызстан представляли двое девушек - Мээрим Джуманазарова и Айпери Медет кызы.
В состязаниях категории до 72 кг Медет кызы стартовала с 1/8 финала и первую встречу провела с Денисе Макота Строем из Швеции. Эту схватку кыргызстанка завершила досрочно в свою пользу за 4 минуты.
Четвертьфинальная схватка против Елени Пжоллаж длилась еще меньше, кыргызстанке хватило 1 минуты 19 секунд, чтобы справиться с соперницей. В полуфинале Медет кызы встретилась с россиянкой Кристиной Шумовой и эту встречу завершила досрочно. Она набрала 10 баллов за 26 секунд и тем самым одержала победу.
В финальной схватке кыргызстанка вышла на ковер против представительницы Японии Яцуха Матсаюки. Отметим, в прошлом году на чемпионате мира среди кадетов Медет кызы уступила в финале именно этой спортсменке из Японии. В этом году ей удалось взять реванш уже в старшей возрастной категории и она стала чемпионкой мира среди молодежи.
Отметим, это первое золото чемпионата мира в истории женской борьбы Кыргызстана.
Напомним, днем ранее по женской борьбе Мээрим Джумназарова завоевала бронзовую медаль в весе до 67 кг.

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