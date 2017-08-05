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Атамбаев: Ботанический сад - не место для лаборатории

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364354_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441313-ru.html

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Ветлаборатория в Ботсаду: лучше места не нашли?

5 августа 2017, 13:23       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев считает, что строительство лаборатории на территории Ботанического сада им. Э Гареева Национальной академии наук противоречит законам Кыргызской Республики, и ставит под угрозу сохранение имеющейся там уникальной коллекции растительности, об этом сообщается на официальном сайте президента КР.
"Ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории, является национальным достоянием Кыргызской Республики и находится под охраной государства. Учитывая важность создания карантинной, фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в процессе оптимизации объемов производства и экспорта конкурентоспособной сельскохозяйственной, животноводческой продукции, рекомендуется правительству КР выработать альтернативное решение по ее строительству во избежание нанесения экологического ущерба Ботаническому саду им. Э.Гареева",- говорится в сообщении.
Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость выделения Ботанического сада им. Э.Гареева из состава Национальной академии наук в самостоятельное научно-исследовательское учреждение с одновременным присвоением статуса "национальный".

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