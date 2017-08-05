Москва жди нас! Кыргызстанки примут участие в шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ

5 августа 2017, 13:29 Комментарии

Кыргызстанцы вновь отправятся покорять столицу России своими выступлениями. Уже в сентябре наши соотечественницы примут участие в российском шоу талантов на проекте "Ты супер! Танцы". Об этом в социальной сети сообщили сами конкурсантки.

Айдана Шатемирова, Нуриза Кочкомбай кызы и другие 145 конкурсантов начнут подготовку к съемкам. У всех будут свои наставники, которые помогут молодым талантам раскрыться.

Стоит отметить, что свои заявки на участие в шоу талантов прислали более тысячи человек из 13 стран. В том числе из России и стран СНГ.

Девушки не скрывают свое волнение, в своем видео они рассказали, что это их первый полет на самолете, а во-вторых они должны отлично выступить в конкурсе и не подвести всю страну.

@nuri.19.02.01_

Публикация от A I D A N A S H A T E MIROVA (@aidana_shatemirova) Авг 4 2017 в 1:50 PDT