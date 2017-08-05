Атамбаев рассказал Исакову, что должно быть в стратегии до 2040 года

5 августа 2017, 13:26 Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев, выйдя из отпуска, первым делом обсудил с руководителем своего аппарата Сапаром Исаковым разработку долгосрочной стратегии развития Кыргызстана на период до 2040 года, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент поручил обеспечить тщательную подготовку стратегического документа, "в центре которого должен быть человек, его жизнь, здоровье, образование, права и свободы". Документ призван стать своеобразной картой дальнейшего развития и укрепления страны, ее экономики, основанной на знаниях.

Исаков доложил Атамбаеву о работе, проводимой аппаратом президента по экспертизе принятых Жогорку Кенешем законопроектов, а также о мерах, принимаемых для выполнения поручений главы государства, и взаимодействии с другими госорганами в реализации важных стратегических задач.

В конце августа президент взял краткосрочный отпуск после традиционной летней пресс-конференции.

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