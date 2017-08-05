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В Бишкек пройдет флэшмоб в поддержку Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441310-ru.html

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5 августа 2017, 13:09       Комментарии

5 августа возле памятника Курманжан датки состоится фотовыставка, показ мод девушек с ограниченными возможностями и флэшмоб в поддержку ратификации Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Данная акция проходит в рамках проекта "Мы за ратификацию международной Конвенции о правах лиц с инвалидностью", сообщают организаторы.
В акции примут участие общественные организации людей с ограниченными возможностями здоровья Бишкека и различных регионов республики, лица с инвалидностью, представители Минсоцразвития, представители посольств и международных организаций, звезды местной эстрады и волонтеры.
"Цель акции – донести до правительства и парламента важность скорейшей ратификации международной Конвенции о правах лиц с инвалидностью для ЛОВЗ страны. На сегодняшний день в Кыргызстане проживает более 170 тысяч лиц инвалидностью, и их число, к сожалению, продолжает расти", – говорится в сообщении.
Конвенция о правах лиц с инвалидностью принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года. Одновременно с Конвенцией принят и вступил в силу Факультативный протокол к ней. В настоящее время более 160 государств являются участниками Конвенции. Кыргызская Республика присоединилась к ней в 2011 году. Однако, для претворения в жизнь положений Конвенции, необходима ее ратификация.

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