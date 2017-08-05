Международный день светофора на Иссык-Куле отметили рейдом "Пешеход"

5 августа 2017, 13:20 Комментарии

В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также в честь 5 августа — Международного дня светофора, по инициативе УВД Иссык-Кульской области в регионе проходит рейд "Пешеход и пешеходный переход".

Во время рейда, сотрудники патрульной милиции вблизи пешеходных переходов с водителями и пешеходами проводят профилактические беседы, по недопущению нарушения ПДД.

"Злостные нарушители привлекаются к административной ответственности – водителю грозит штраф в размере 1000 сомов, а пешеходу, нарушившему ПДД – 500 сомов. По данным начальника ОПМ ОВД Каракола Толкуна Дюшембиева, в областном центре работают 5 групп инспекторов дорожного движения", – говорится в сообщении.

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