Пострадавшие в ДТП на Иссык-Куле узбекистанцы вернулись на родину

5 августа 2017, 12:47 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Все пострадавшие в ДТП на Иссык-Куле граждане Узбекистана благополучно вернулись на родину. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения КР. Один ребенок госпитализирован в медучреждение Ташкента для прохождения дальнейшего лечения.

Напомним, маршрутка и легковушка столкнулись на Иссык-Куле, пострадали 10 человек, из них 6 взрослых и 4 ребенка. Авария произошла 3 августа примерно в селе Кызыл-Орук Иссык-Кульского района.

Пострадавшие были доставлены в больницу Балыкчы, где им была оказана медицинская помощь. Среди пострадавших были 6 граждан Узбекистана.

По консультации между Министерствами здравоохранения Кыргызстана и Узбекистана, а также в связи с пожеланием пострадавших узбекской стороной 5 августа был направлен самолет санавиации для транспортировки пострадавших на родину.

По данным милиции, микроавтобус Volkswagen LT вез из дома отдыха "Good luck", расположенный в селе Чон-Сары-Ой, 13 граждан Узбекистана в бишкекский аэропорт "Манас". Возле села Кызыл-Орук микроавтобус столкнулся с автомашиной Mazda Premacy.