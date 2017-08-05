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Пострадавшие в ДТП на Иссык-Куле узбекистанцы вернулись на родину

Источник:
http://kabar.kg/news/postradav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441308-ru.html

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5 августа 2017, 12:47       Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Все пострадавшие в ДТП на Иссык-Куле граждане Узбекистана благополучно вернулись на родину. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения КР. Один ребенок госпитализирован в медучреждение Ташкента для прохождения дальнейшего лечения.
Напомним, маршрутка и легковушка столкнулись на Иссык-Куле, пострадали 10 человек, из них 6 взрослых и 4 ребенка. Авария произошла 3 августа примерно в селе Кызыл-Орук Иссык-Кульского района.
Пострадавшие были доставлены в больницу Балыкчы, где им была оказана медицинская помощь. Среди пострадавших были 6 граждан Узбекистана.
По консультации между Министерствами здравоохранения Кыргызстана и Узбекистана, а также в связи с пожеланием пострадавших узбекской стороной 5 августа был направлен самолет санавиации для транспортировки пострадавших на родину.
По данным милиции, микроавтобус Volkswagen LT вез из дома отдыха "Good luck", расположенный в селе Чон-Сары-Ой, 13 граждан Узбекистана в бишкекский аэропорт "Манас". Возле села Кызыл-Орук микроавтобус столкнулся с автомашиной Mazda Premacy.

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