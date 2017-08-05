Президент Атамбаев поручил тщательно разработать долгосрочную стратегию развития Кыргызстана

5 августа 2017, 12:47 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 5 августа, обсудил с руководителем своего аппарата Сапаром Исаковым ход работы по разработке долгосрочной стратегии развития Кыргызстана на период до 2040 года, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поручил обеспечить тщательную подготовку стратегического документа, в центре которого должен быть человек, его жизнь, здоровье, образование, права и свободы. Он должен стать своеобразной "дорожной картой" дальнейшего развития и укрепления страны, достижения развитой экономики, основанной на знаниях.

"Сапар Исаков доложил о работе, проводимой аппаратом президента по экспертизе принятых Жогорку Кенешем законопроектов, а также принимаемых мерах по выполнению поручений главы государства и взаимодействию с другими государственными органами в реализации важных для страны стратегических задач", – говорится в сообщении.