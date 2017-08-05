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Производителям оптоволокна стран ЕАЭС обнулили пошлины на прутки из оптического стекла

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/proizv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441305-ru.html

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Госпошлину за паспорт теперь можно оплатить через терминалы - ГРС

5 августа 2017, 12:58       Комментарии

Вопросы внешней и взаимной торговли, таможенного администрирования обсуждались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 4 августа.
Члены Коллегии ЕЭК приняли решение об обнулении ставки ввозной таможенной пошлины на прутки из оптического стекла сроком на 2 года. Документ вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 2 сентября 2017 года. До этого момента действует ставка 14%.
"Обнуление пошлины на прутки инициировано Россией. Решение будет способствовать формированию благоприятных экономических условий для производства оптического волокна на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и строительства современных предприятий по его изготовлению, позволит ускорить модернизацию коммуникационной инфраструктуры и создать новый сегмент в кабельной отрасли. В настоящее время в рамках евразийского интеграционного объединения работает лишь один завод, производящий продукцию такого типа", – говорится в сообщении.

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