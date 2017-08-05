Мэрия Бишкека против горожан: борьба за зеленый город проиграна?

5 августа 2017, 12:32 Комментарии

С каждым днем в Бишкеке становится все меньше деревьев. За повсеместную вырубку зеленых насаждений бишкекчане должны «благодарить» мэрию столицы. Именно по ее инициативе в разных частях города работники муниципального предприятия "Зеленстрой" (в народе МП прозвали иначе – "Зеленсруб") уничтожают десятки, если не сотни деревьев.

В самой мэрии тотальную вырубку зелени объясняют просто: деревья рубят во благо горожан – для расширения проезжей части многочисленных дорог. Однако судя по протестным настроениям в городе, такое "благо" жителям столицы явно не по душе.

Правда, для местных властей это совсем не аргумент. Главное, что деньги на реализацию проекта есть – китайский грант в размере 350 млн юаней. За счет китайских денег планируют реконструировать и реабилитировать 49 участков автомобильных дорог столицы протяженность около 100 километров.

Первыми под вырубку в рамках реализации проекта попали деревья по улице Токтоналиева (бывшая ул. Душанбинская), где по плану должны были вырубить 270 зеленных насаждений, но жителям удалось отстоять 127 деревьев. Согласно замыслу столичных чиновников, ул. Токтоналиева должна была стать альтернативной автотрассой, которая разгрузила бы проспект Манаса: по этой дороге ежедневно "вынуждены" ездить власть имущие, заставляя простых горожан по полчаса стоять в пробках.

"После начала вырубки деревьев на Душанбинке мы стали изучать это вопрос. Выяснилось, что план расширения и реконструкции 49 улиц, который был принят еще при экс-мэре Кубанычбеке Кулматове, не имеет соответствующего документального обоснования, — рассказала K-News директор фонда "Городские инициативы", урбанист Раушанна Саркеева. – Столичные чиновники заявляют о загруженности автодорог, но для того чтобы это утверждать, необходимо проводить соответствующие исследования, чего сделано не было. Где результаты замеров? Сколько машин в час на данном участке проезжают в том или ином направлении? Какая пиковая загрузка дороги? И эти результаты должны быть показаны общественности, в особенности жителям, которых непосредственно коснется реконструкция дороги и вырубка зеленых насаждений. Чиновники должны были учесть их комментарии и пожелания, чего сделано не было.

Активистка считает, что расширение автодороги не является настолько эффективной мерой в борьбе с пробками, насколько ее преподносят таковой в мэрии Бишкека. По ее словам, если результата и добьются, то только временного.

Уничтожение деревьев на ул. Малдыбаева. "Это миф, что если дорогу расширить, все сразу станет хорошо. Временно, возможно, траффик придет в норму, а потом люди купят еще больше машин, и проблема вернется на круги своя. Кроме того, в случае с улицей Токтоналиева или 10-м микрорайоном, где в настоящее время идет вырубка деревьев, это решение по меньшей мере выглядит странным. Даже если они расширят участок автодороги (ул. Малдыбаева) от Южной магистрали до ул. Ахунбаева, то на этом участке может и будет возможность быстро и комфортно проезжать, но потом машины все равно попадают в узкое горлышко перекрестка Ахунбаева–Малдыбаева, которое вынуждены будут преодолевать достаточно длительное время. Соответственно, эффект от всего этого расширения дорог сильно преувеличен, и проблему пробок вырубка деревьев и расширение дорожного полотна не решит", – уверена Саркеева.

В 2013 году Японское агентство международного сотрудничества JICA провело масштабное исследование на тему "Совершенствование транспортной системы Бишкека", которое длилось полтора года. К изучению ситуации на дорогах подключили специалистов из Японии и Кыргызстана. "Это очень масштабное исследование, отчет превышает 500 страниц текста. Если этот документ сократить и остановиться на основных тезисах, то специалисты пришли к мнению, что с учетом отсутствия денег в бюджете столицы не рекомендуется вкладываться в инфраструктуру и делать многоуровневые развязки, расширять дороги. Авторы исследования предложили комплекс из трех основных направлений: первое – увеличить пропускную способность перекрестков за счет регулирования (интервалы светофоров, доп. секции и т.п.), второе – улучшить систему общественного транспорта, чтобы больше людей предпочитали общественный транспорт личному авто, и третье – решить проблему со стихийными парковками", – отмечает директор фонда "Городские инициативы".

Безусловно, реализация этих мер потребует определенных финансовых инвестиций со стороны бюджета. Но, во-первых, не таких масштабных, какие тратятся сегодня, кроме того, предусмотрена поэтапная реализация проекта. Во-вторых, муниципалитет мог бы сохранить деревья, за которые так отчаянно бьются жители столицы.

"Я не знаю, откуда взялся этот китайский грант. Думаю, мэрия решила просто не заморачиваться. Деньги есть – значит, надо их освоить. Они самостоятельно разработали план, включили в него все дороги, которые, как им кажется, помогут разгрузить основные улицы. И стали реализовывать, не думая о последствиях и горожанах. Жители обращались в различные инстанции, чтобы прекратить это безобразие, но в ответ тишина… Нет решений и от комитета ЖК, к которым мы направили петицию от горожан. На все жалобы мэрия заявляет о том, что проект уже согласован. Есть деньги на его реализацию, а если они не выполнят работы в срок, то последуют санкции с китайской стороны", – пояснила Раушанна Саркеева.

Перед тем как брать деньги и приступать к реализации проекта, власти должны были согласовать его с людьми, провести общественные слушания, считает активистка.

"У нас есть закон "О градостроительстве и архитектуре". В нем написано, что нужно проводить общественные слушания, но наша мэрия старательно обходит этот вопрос стороной. В муниципалитете прикрываются тем, что оповестили общественность посредством сайта АКИpress. Но информирование через сайт и слушания, где показывают проект реконструкции дороги, это разные вещи. Необходимо, чтобы у нас в нормативно-правовых актах было четко прописано, как должны проводиться общественные слушания. Важно, чтобы у людей, которых касаются нововведения, спрашивали мнение даже при переносе пешеходного перехода или мусорных баков. Все это очень сильно влияет на жизнь людей", – подчеркнула она.

Девушка рассказала о том, что сама столкнулась с произволом местных властей. Она живет в 11-м микрорайоне, где в настоящее время завершается ремонт внутренней автодороги.

"Нас вполне устраивала наша дорога, она была без ям и в нормальном состоянии. В ходе реконструкции дороги она была расширена за счет тротуара, который перенесли на другую сторону, где люди не ходят. Жильцам будет неудобно пользоваться этой дорожкой, особенно мамам с колясками, которые вынуждены заезжать на тротуар через высокий бордюр. Но и это не все. На время работ засыпали арыки, и мы были вынуждены нелегально поливать деревья из шланга. А когда они занялись восстановлением арыка, то срубили несколько деревьев, чтобы проложить лотки. Хорошо, что делают, с одной стороны, но нужно делать с умом", – поделилась активистка.

Как остановить произвол со стороны мэрии, никто не знает. На обращение граждан не реагируют, при попытке защитить деревья с людьми не церемонятся и увозят в РОВД. Скорее всего, в этой борьбе горожане проиграли схватку против мэрии, ведь у муниципалитета против рядовых бишкекчан есть весомый аргумент – целых 350 млн юаней.

"Чтобы впредь иметь возможность предотвращать самоуправство со стороны местных властей, необходимо создать большое городское движение. Надо требовать от мэрии и Бишкекглавархитектуры, чтобы о таких проектах граждан оповещали заранее и разъясняли, что конкретно изменится, а не отделывались общими фразами. Также важен переход на электронную работу с картами, и чтобы в НПА было прописано, как органы местного самоуправления должны проводить общественные слушания. То есть нужно добиваться, чтобы были установлены четкие правила игры, а потом просто контролировать и проводить общественный мониторинг действий местных властей", – сказала Раушанна Саркеева.

По ее мнению, сейчас жители должны фиксировать нарушения и идти в суд или попытаться договориться о пересмотре проекта реконструкции их улицы с мэрией. Если иск будет удовлетворен судом, то переделывать муниципалитету придется за свой счет, так как вряд ли это предусмотрено в китайском гранте.