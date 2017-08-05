Права и свободы человека будут в центре Стратегии развития КР до 2040 года

5 августа 2017, 11:55 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев обсудил с руководителем своего аппарата Сапаром Исаковым ход работы по разработке долгосрочной стратегии развития республики на период до 2040 года.

Глава государства поручил обеспечить тщательную подготовку стратегического документа, в центре которого должен быть человек, его жизнь, здоровье, образование, права и свободы. Документ должен стать своеобразной "дорожной картой" дальнейшего развития и укрепления страны, достижения развитой экономики, основанной на знаниях.

Сапар Исаков доложил о работе, проводимой аппаратом президента по экспертизе принятых Жогорку Кенешем законопроектов, а также принимаемых мерах по выполнению поручений главы государства и взаимодействию с другими госорганами в реализации важных для страны стратегических задач.